Roberta Miranda brinca com nova onda de drive-ins: “Fui para dar mesmo”

A cantora Roberta Miranda tentou trazer um pouco mais de leveza para esse momento difícil que estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus. Em seu perfil no Twitter, ela brincou com a nova onda de drive-ins, que tem sido uma opção para as pessoas irem ao cinema e até mesmo a shows com mais segurança e sem se contaminar com a doença.

No micro blog, a artista disse ter estranhado o novo esquema e revelou que frequentou os cinemas a céu aberto no passado. “Agora estou bugada! Gente, lembro que aos 20 anos, eu fui no drive-in mas não foi para cantar, foi pra dar mesmo! Será que vou neste novo formato repetir os mesmos delírios? Ou cantar?”, disparou ela na web.

Confira a publicação de Roberta Miranda:

