Roberta Metsola é reeleita presidente do Parlamento da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ESTRASBURGO, 16 JUL (ANSA) – A eurodeputada maltesa Roberta Metsola, de 45 anos, foi reeleita nesta terça-feira (16) como presidente do Parlamento da União Europeia com votação recorde.

A integrante do conservador Partido Popular Europeu (PPE) recebeu 562 de 699 votos possíveis, superando a espanhola Irene Montero, de esquerda, com 61.

Metsola chefia o Legislativo da UE desde janeiro de 2022 e ganhou um segundo mandato de dois anos e meio. Eleita pela primeira vez com 43 anos, ela é a pessoa mais jovem e a terceira mulher na história a ocupar o cargo – as outras foram as francesas Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002).

“Obrigado pela confiança. Este será um Parlamento para todos na Europa, para respeitar as promessas dos pais fundadores”, disse Metsola após a reeleição.

A maltesa teve o apoio dos três grupos que compõem a maioria no Parlamento Europeu – PPE, Socialistas e Democratas, de centro-esquerda, e os liberais do Renovar a Europa -, mas também de boa parte da oposição, inclusive na extrema direita.

“Parabéns a Roberta Metsola, reeleita merecidamente. O PPE está a seu lado para construir uma Europa justa, democrática e próxima aos cidadãos”, afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, também ex-presidente do Parlamento Europeu (2017-2019). (ANSA).