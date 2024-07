Robert Downey Jr. fez série de exigências para atuar em nova produção da Marvel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Robert Downey Jr., 59 anos, teria feito uma série de exigências para atuar em nova produção da Marvel, após a morte do Homem de Ferro, que seria sua última participação. As cláusulas contratuais com o ator foram reveladas pela revista Variety, em publicação nesta terça-feira, 30.

De acordo com a revista, Robert Downey Jr., que viverá o novo Doutor Destino do MCU, teria exigido o retorno dos irmãos e diretores Joe e Anthony Russo para a franquia.

“Eles eram os únicos com os quais ele toparia trabalhar”, teria declarado o ator sobre as produções “Vingadores: Doomsday” e “Vingadores: Guerras Secretas”.

O astro de Hollywood também teria exigido que a Marvel banque suas viagens de jatinho particular durante a produção dos dois longas. O mimo seria para que ele pudesse visitar a família e comparecer aos compromissos de filmagem e divulgação de maneira mais confortável.

Além dessas, Downey Jr. também terá uma equipe de segurança particular, além daquela usual dos sets e eventos de divulgação da Marvel. Seus dias no set teriam um conforto a mais: um “acampamento de trailers” luxuoso, separado do restante do elenco dos filmes.