Robert De Niro fala sobre morte do neto pela primeira vez

Da Redação 04/07/2023 - 3:45

A tarde desta segunda-feira, 3, foi de perda para Hollywood. O jovem Leandro De Niro Rodriguez, neto de Robert De Niro, foi encontrado morto em sua casa em Nova York (EUA), no domingo, 2.

Em nota à revista “People”, o ator e avô revelou estar “profundamente angustiado”.

“Estou profundamente angustiado com a morte do meu querido neto Leo. Agradecemos muito pelas condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo”, concluiu De Niro.

A morte do adolescente de 19 anos foi confirmada por sua mãe, Drena De Niro, no Instagram. “Não sei como viver sem você, mas tentarei seguir em frente e espalhar o amor e a luz que você me fez sentir ao ser sua mãe”, lamentou a atriz.

