Robert De Niro e Jenna Ortega serão golpistas em novo filme de diretor indicado ao Oscar

O vencedor do Oscar Robert De Niro e a atriz Jenna Ortega contracenarão juntos pela primeira vez. A dupla viverá os protagonistas de Shutout, novo filme de David O. Russell (Amsterdam) que seguirá dois golpistas que ganham dinheiro em jogos de sinuca. O longa tem roteiro de Alejandro Adams (Amity) e terá os direitos de distribuição oferecido a estúdios durante o Festival de Cannes.

Shutout acompanha Jake Kejeune (De Niro), um homem desiludido que passou a vida ganhando dinheiro dando golpes em jogadores de sinuca. Um dia, ele conhece Mia (Ortega), uma jovem habilidosa que reacende nele sua motivação para o “trabalho”. Guiando os instintos e talentos da garota, Jake e Mia mergulham no mundo competitivo da sinuca, vivendo na corda bamba entre o sucesso financeiro e o fracasso. Com Mia ascendendo ao estrelato e ficando cada vez mais ambiciosa, Jake questiona se ele pode orientá-la ao sucesso ou se o ego da jovem vai ofuscar seus ensinamentos.

Russell e De Niro trabalharam juntos em O Lado Bom da Vida, de 2012, que rendeu duas indicações ao Oscar ao cineasta (Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado). O diretor ainda foi indicado por seus trabalhos em O Vencedor, de 2010, e Trapaça, de 2013.

Ortega tem diversos projetos encaminhados, incluindo Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes, Klara and the Sun e a segunda temporada de Wandinha, que estreia na Netflix em 6 de agosto.