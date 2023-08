Robbie Robertson, líder do ‘The Band’, morre aos 80 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 21:18 Compartilhe

O guitarrista, compositor e cantor Robbie Robertson, que liderou o grupo canadense-americano The Band ao estrelato do rock nos anos 1970, faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 80 anos.

Segundo postagem em perfil oficial do músico, Robertson estava cercado por sua família em Los Angeles no momento de sua morte. Em vez de flores, a família pediu que doações fossem feitas para a construção de um novo centro cultural na reserva Six Nations of the Grand River, localizado em Ontário, no Canadá.

Robertson, que nasceu em Toronto em 5 de julho de 1943, sempre teve uma conexão profunda com suas raízes indígenas. Ele cresceu visitando reservas e, em sua carreira solo, explorou temas nativos americanos em sua música.

Conhecido por clássicos como The Weight e The Night They Drove Old Dixie Down, a história de Robertson com The Band foi imortalizada no documentário de 2019 Once Were Brothers. Começou a sua carreira musical aos 16 anos, ao se juntar aos Hawks. Posteriormente, serviu como banda de apoio para Bob Dylan durante sua primeira turnê. Em 1968, Bob e Robbie assinaram com a Capitol Records e, sob o nome The Band, lançaram álbuns icônicos que influenciaram gerações de músicos.

Apesar de seu sucesso, problemas com abuso de substâncias levaram a desafios criativos nos anos 70. Robertson, eventualmente, decidiu encerrar as atividades da banda. A despedida foi realizada com um show, em 1976, intitulado The Last Waltz, que foi filmado por Scorsese. O músico e o cineasta colaboram em inúmeros projetos, incluindo Touro Indomável, Os Infiltrados e O Lobo de Wall Street. A ultima parceria poderá ser conferida em Assassino da Lua das Flores, filme de Scorsese que tem previsão de estreia para outubro deste ano.

Após The Band, Robertson seguiu uma carreira solo, mergulhou na atuação e roteirização e manteve uma longa relação criativa com Scorsese. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994. Em sua última entrevista, ele revelou que estava trabalhando em um segundo livro de memórias, uma sequência de Testimony de 2016, que terminou com sua descrição do show The Last Waltz.

