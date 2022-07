RO: Mulher relata que foi agredida a pedradas pelo filho de 14 anos

Na segunda-feira (18), uma mulher, de 32 anos, registrou uma notícia-crime contra o próprio filho, 14. Aos policiais militares, ela afirmou que foi agredida a pedradas pelo adolescente dentro da residência da família, localizada no bairro Teixeirão, na região leste de Porto Velho, capital de Rondônia. As informações são do Rondônia Ao Vivo.

Conforme o boletim de ocorrência, ela relatou que foi agredida pelo filho mais velho após adverti-lo por brigar com o irmão mais novo. Nesse momento, ele pegou uma pedra e jogou na cabeça da própria mãe.

Quando os agentes chegaram à residência, o adolescente já havia fugido.

O caso foi registrado no 8° Distrito Policial.