RO: Mulher é condenada a 53 anos depois de matar grávida e criança de 7 anos

Cátia Barros Rabelo foi condenada a 53 anos de prisão pela morte de Fabiana Pires Batista e do filho Gustavo Henrique, então com 7 anos, em Porto Velho (RO). O crime aconteceu para que a ré ficasse com o bebê que a vítima esperava. As informações são do site G1.

Fabiana estava grávida de oito meses na época do crime, quando Cátia a matou. A vítima foi atacada com uma barra de ferro e facadas. O bebê foi retirado da barriga com a mesma faca usada no assassinato.

Mário Barros do Nascimento, filho de Cátia, foi absolvido da acusação de duplo homicídio e corrupção de menores, sendo condenado apenas por ocultação de cadáver. Ele está em liberdade porque ficou preso por dois anos e sua pena é de pouco mais de um ano.

De acordo com as investigações, Cátia simulou uma gravidez de um garimpeiro e retirou o bebê de Fabiana para fingir ser seu. No crime, ela contou com ajuda do filho e outros seis menores de idade. O bebê que foi retirado da barriga está vivo e mora em um abrigo.

Cátia foi condenada por homicídio quadruplamento qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A ré já estava presa e vai continuar em regime fechado.