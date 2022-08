RO: Mulher é agredida pela atual companheira do ex-marido ao pedir leite para filho

Da Redação 25/08/2022 - 18:05 Compartilhe

Uma mulher, de 50 anos, teria sido agredida pela atual companheira do ex-marido na noite de terça-feira (24). Ela relatou à polícia que isso ocorreu quando foi à residência do pai do menino, localizada na Estrada do Santo Antônio, em Porto Velho (RO), pedir uma lata de leite para o filho, que é portador de necessidades especiais. As informações são do Rondônia ao Vivo.

A mulher afirmou que foi agredida com socos, tapas e puxões de cabelo pela atual companheira do ex-marido.

Na sequência, ela acionou a Polícia Militar. Mas a agressora conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

Depois, um boletim de ocorrência foi registrado em uma delegacia da região.