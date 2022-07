RO: Idosa é morta ao tentar defender filho de atirador

A idosa Eunice Fernandes Gonçalves, de 67 anos, foi morta na segunda-feira (25), ao tentar defender o filho de um atirador, em Vilhena (RO). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de matar a mulher havia acabado de atirar em outro morador, quando seguiu para a casa da idosa. As informações são do G1.







Conforme a PM, o atirador chegou no imóvel da vítima procurando pelo filho dela. Na sequência, a idosa teria ficado na frente do atirador e pediu para que ele não fizesse nada contra o filho. O suspeito atirou na boca de Eunice, que morreu na hora e em seguida, o suspeito seguiu atrás do filho, que estava com a irmã no local.

Os dois tentaram fugir, mas foram baleados. O homem foi atingido por três tiros e ela por dois. Eles foram socorridos e levados para unidades de saúde. O outro morador baleado também foi socorrido. A PM informou ao G1 que o suspeito é conhecido por praticar crimes desde os anos 90. O caso está sendo investigado.