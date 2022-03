RO: Homem mata adolescente e enterra corpo em quintal, diz polícia

Um homem de 36 anos é apontado pela Polícia Civil de Rondônia como suspeito pela morte da adolescente Laryssa Victória, de 17 anos. O corpo da jovem foi encontrado enterrado no quintal da casa dele, no último domingo (20), em Ouro Preto do Oeste. As informações são do UOL.

Ronaldo dos Santos Lira é assistente social e conhecido na região por ter sido candidato aos cargos de deputado estadual, em 2018, e de vereador, em 2016, pelo PSDB. Ele foi preso em flagrante e se manteve em silêncio durante o interrogatório.

Laryssa estava desaparecida desde a última sexta (18), quando saiu de casa para ir a um posto de conveniência com algumas amigas, segundo o pai da jovem, Carlos Aparecido Gonçalves, de 44 anos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito aborda a adolescente em uma rua, na noite do desaparecimento. Ao UOL, o delegado responsável pelo caso, Niki Locatelli, disse que o corpo da jovem foi encontrado com 22 perfurações no pescoço, sinais de estrangulamento por fio ou cadarço, e hematomas na cabeça.

Locatelli também disse que testemunhas informaram terem visto Ronaldo andando ao lado da adolescente em regiões próximas à sua casa, onde mora sozinho.

“A gente foi até a casa dele, conversou com ele e ele deu informações imprecisas. Lá na residência, no quintal, havia uma terra fofa, que foi mexida recentemente, o que chamou a atenção dos investigadores. Com essa suspeita, a gente iniciou a escavação ali. Quando começamos a escavar, encontramos o corpo”, disse o delegado ao UOL.

O crime foi enquadrado como homicídio triplamente qualificado, por motivo cruel, fútil e sem chance de defesa da vítima. Ronaldo ainda deve responder também por ocultação de cadáver.

