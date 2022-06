RO: Homem embriagado é preso por agredir a própria mãe a pauladas

No domingo (19), um homem, de 44 anos, que estava embriagado, foi preso por ter agredido a própria mãe, 64, com pauladas na cabeça dentro da residência da família no bairro Tucumanzal, em Porto Velho (RO). As informações são do portal Rondônia ao Vivo.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem também seria usuário de drogas.





A confusão teve início quando o homem, alterado, começou a xingar os familiares. A mãe pediu para que o filho se acalmasse e foi agredida. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada.

Depois, ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu atendimento médico. Já o homem seguiu para a Central de Flagrantes.