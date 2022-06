RN: “Zé Gotão” viraliza nas redes sociais e tem identidade revelada

O personagem Zé Gotinha, símbolo do Programa Nacional de Imunizações, ganhou uma versão que viralizou nas redes sociais nesta semana. Em Natal (RN), a imagem do “Zé Gotão” usando uma cabeça em formato de gota e uma roupa branca colada chamou atenção dos internautas pelo porte físico do homem.

Quem vestia a fantasia era Ednaldo Santos, agente de saúde, cirurgião-dentista e dono de uma academia. No último domingo (12), ele participou de uma campanha de vacinação na capital do Rio Grande do Norte.





“Sempre gostei de trabalhar com o público e confeccionei a cabeça do boneco. Eu já tinha participado da campanha no ano passado e repercutiu bastante também, mas não igual agora. É muito engraçado porque eu fui participar de algo que era muito natural para mim e aí as pessoas começaram a pedir foto. Eu fiquei feliz por ter sido por algo bom”, disse em entrevista ao Uol.

De acordo com agente de saúde, após a repercussão da foto, ele vem recebendo diversas mensagens nas redes sociais. “Eu acho que o público infantil vê mais a cabeça grande do boneco, mas chamei mais atenção do público adulto. O sucesso maior é entre homens e mulheres, que dizem que tomariam quantas vacinas eu quisesse. É daí para pior”, contou.