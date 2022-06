RN: Pesquisadores encontram avião americano desaparecido desde a Segunda Guerra Mundial

Um pedaço da história foi descoberto no Brasil. Pesquisadores do Rio Grande do Norte encontraram um pedaço de um avião militar americano que caiu há 80 anos na costa potiguar, durante a Segunda Guerra Mundial. As informações são do site G1.

A cidade de Parnamirim, próxima a Natal, era uma das bases americanas no Brasil. O hidroavião bimotor Catalina, foi encontrado no fundo do mar da praia de Maracajaú, em Maxaranguape (RN), onde caiu há exatos 80 anos, no dia 13 de junho de 1942.





Os destroços foram avistados inicialmente pelo mergulhador Paul Bouffis, que comandava um curso na região. Ele avisou o fato ao Centro Cultural Trampolim da Vitória, que reúne fatos históricos dos americanos no Rio Grande do Norte durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com informações da época, 10 pessoas estavam no voo, sendo que sete morreram, inclusive o piloto. Outros três marinheiros sobreviveram e foram abrigados por pescadores de Maxaranguape. Um relatório da Marinha apontou que a baixa visibilidade, causada pela chuva e pela falta de luz natural, foi a responsável pela queda.

Os destroços do avião, segundo os pesquisadores, vão ser deixados no fundo do mar. As coordenadas do ponto exato da queda foram passadas para a Marinha do Brasil e autoridades americanas.