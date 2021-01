RN: Mulher morre após sofrer choque elétrico enquanto lavava roupas

A doméstica Edineide Dantas de Araújo, de 35 anos, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto lavava roupas na noite de sábado (9) em Mossoró (RN). De acordo com a polícia, a vítima teria tido contato com uma extensão descascada, vindo a receber uma descarga elétrica fatal. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, o marido acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após encontrar a esposa deitada no chão em casa. Os peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram até o local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

