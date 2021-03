RN: Idosos casados há 63 anos morrem de Covid-19 no mesmo dia

Um casal de idosos com Covid-19 morreu domingo (28) em São João do Sabugi (RN) em um intervalo de sete horas. João Cipriano de Araújo, de 95 anos, e Joana Elisia de Araújo, 86 anos, eram casados há 63 anos e morreram em casa. As informações são do G1.

De acordo com a neta do casal, Jorgânia Medeiros, os idosos começaram a sentir sintomas da doença oito dias depois de tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles fizeram o exame para a doença no dia 24 e testaram positivo para o novo coronavírus.

O casal não chegou a ser internado. Dona Joana, morreu às 4h, e Seu João Cipriano, às 11h30. “A família está muito abalada, mas sabendo que eles foram para o repouso eterno. Só nos resta saudades”, relatou Jorgânia ao G1. Os corpos foram enterrados no domingo.

Vacinação

Para a vacinação atingir a eficácia máxima, é preciso que a pessoa tome as duas doses e respeite a ‘janela imunológica’, que é o período que o organismo leva para produzir os anticorpos do imunizante.

Os idosos só haviam tomado a primeira dose de imunizante CoronaVac. Essa vacina tem eficácia geral de 50,38%, o que significa que o risco de pegar Covid-19 foi reduzido em 50%.

