RN: Homem é preso suspeito de agredir, estuprar e tirar fotos da ex-companheira

Na terça-feira (12), um homem, de 26 anos, foi preso suspeito de agredir, estuprar e ainda tirar fotos da ex-companheira. Além disso, ele teria utilizado as imagens para ameaçar a mulher. O caso ocorreu no bairro Alecrim, zona leste de Natal, Rio Grande do Norte. As informações são do G1.

Os agentes da 22ª Delegacia de Polícia (Ceará-Mirim) cumpriram o mandado de prisão preventiva após ele ser expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

Conforme as investigações, o homem abordou a ex-companheira no dia 5 de dezembro de 2016 na residência dela. Inconformado com o fim do relacionamento, ele começou a agredi-la. Depois, também a estuprou. Antes de fugir, fotografou a vítima caída no chão. Com isso, ele passou a ameaçá-la dizendo que iria enviar as imagens para os seus familiares.

Após ser detido, o homem foi conduzido para uma delegacia local. Na sequência, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.