RN: Cirurgia é realizada com ajuda de lanternas de celulares após apagão

Uma equipe médica teve que realizar uma cirurgia usando luzes de lanternas de celulares, por alguns minutos, por causa de um apagão no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, neste fim de semana. As informações são do G1.

O apagão ocorreu durante uma forte chuva que atingia a região. De acordo com o hospital, o gerador de energia ligou automaticamente, após a queda no fornecimento público. No entanto, um gambá entrou no equipamento e morreu eletrocutado, interrompendo o trabalho do gerador por cerca de quatro minutos.

No momento do incidente, uma equipe médica precisou usar luzes dos seus celulares para não interromper uma cirurgia em andamento. Segundo a assessoria do hospital, o problema no gerador foi resolvido rapidamente e o fornecimento foi restabelecido.