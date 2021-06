RMP provoca Rogério Ceni e diz que Flamengo achou melhor função para o treinador: ‘O home office’ Modalidade de trabalho se tornou comum na pandemia, com o funcionário trabalhando de casa. Rogério segue se recuperando de uma infecção por Covid-19

O jornalista Renato Maurício Prado deu uma boa cutucada no treinador do Flamengo, Rogério Ceni, em live no ‘Uol’, após a vitória do Rubro-Negro contra o Coritiba, por 2 x 0, que garantiu o avanço para as oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira.



Em tom muito bem-humorado, RMP disse que o Rubro-Negro achou a melhor função para o treinador: o home office – modalidade de trabalho que se tornou comum na pandemia, com o funcionário trabalhando de casa. Rogério segue se recuperando de uma infecção por Covid-19.

– O Flamengo descobriu a melhor função para o Rogério Ceni: home office. O mistão está jogando melhor e por música. Em termos de rendimento, passou a ser melhor com o Rogério pelo telefone. Esse tempo em que o Rogério ficou fora conseguiu fazer um trabalho muito bom – brincou.

O jornalista ainda avaliou o bom trabalho do ‘mistão’ do clube, com jogadores que não são considerados titulares, por causa da ausência de outros atletas como Gabigol, que joga a Copa América com a Seleção.

– O time misto está jogando da mesma maneira como a equipe de cima. Ele mantém suas características, jogando no campo do adversário, rodando muito os atacantes e pressionando a saída de bola. Vitinho e Michael foram bem. Eles foram perseguidos pela torcida com certa razão. O Vitinho está provando ser um jogador útil, principalmente quando joga pelo meio. Está conseguindo render e criar jogadas. A maneira como o Flamengo jogou e como fluiu fácil deixa a torcida mais satisfeita – analisou.

