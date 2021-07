RMP dispara contra permanência de Rogério Ceni: ‘Quanto mais tempo ficar, mais vai feder’ Jornalista apontou que saída de Ceni do comando do Flamengo é urgente e que Renato Gaúcho seria o melhor nome para substituir

O técnico do Flamengo Rogério Ceni vem sofrendo pressões de vários lados após a última derrota para o Atlético Mineiro no Brasileirão 2021. Entre seus críticos está o comentarista Renato Maurício Prado que, no “Fim de Papo” desta quarta-feira, afirmou que o treinador deve sair do comando para que o clube possa conversar com Renato Gaúcho com mais calma.

– Enquanto não resolve esse imbróglio, dá para o Maurício [Souza, técnico da equipe sub-20]. O maior problema agora não é quem vai treinar, mas quem tem que deixar de treinar. Tira o Rogério, dá para o Maurício, e aí senta com calma com o Renato Gaúcho para aparar as arestas. Também botaria o Renato, não tem problema. Ou iria no técnico do Fortaleza, o Juan Pablo Vojvoda – afirmou o jornalista.

– Quanto mais tempo ficar, mais vai feder. O Flamengo tem larga história de demitir técnicos e botar interinos e ter sucesso. Demite o Rogério, coloca o Maurício e começa a pensar. Aí vou lá no Fortaleza tirar o Vojvoda, ou vou no Athletico tentar o português [António Oliveira], que está fazendo um bom trabalho, ou vou na Argentina. Pior do que está com o Rogério, não vai ficar – acrescentou Renato Maurício Prado.

O Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão 2021. O Rubro-negro ocupa a 12ª posição após oito jogos nas dez primeiras rodadas.

