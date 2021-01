RJ: Viúva acusa PM de matar marido na Cidade de Deus

Carla Roberta, viúva de Marcelo Guimarães, vítima de bala perdida na Cidade de Deus no Rio de Janeiro (RJ), disse que o marido foi morto por policiais militares nesta segunda-feira (4). As informações são do G1.

“Não teve confronto na Cidade de Deus. Infelizmente eu cheguei lá e meu marido estava no chão”, disse Carla. A PM nega a acusação. A corporação disse que as equipes do 18º Batalhão de Jacarepaguá faziam patrulhamento na região quando foram atacados “de forma covarde” e que precisaram revidar.

O homem, que trabalha em uma marmoraria, foi baleado após deixar o filho na escolinha de futebol e ir para a comunidade para buscar a sua mala de ferramentas.

“Só quero justiça, só isso que eu quero. Eu não sei o que eu vou falar pro meu filhinho de cinco, falar que o pai dele foi viajar pra muito longe, nunca mais vai voltar”, disse Carla.

