RJ: Vítima de feminicídio foi jogada ainda viva do alto de ponte pelo ex-namorado

A jovem encontrada morta na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ), na última sexta-feira (2), foi atirada viva de uma ponte sobre o Rio Guando pelo ex-namorado, segundo a delegada Ellen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). As informações são do G1.

Ingrid Silva, de 26 anos, morreu na noite de 24 de junho, quando foi vista pela última vez. Ela havia se encontrado com Miguel Angelo Maia Pinho, de quem estava separada há um mês, e pegou carona com ele em uma moto na estação de Inhoaíba do BRT, na zona oeste do Rio.

A Polícia Civil prendeu Miguel nesta terça-feira (6), e o jovem confessou ter cometido o crime e responderá por feminicídio e ocultação de cadáver.

“Segundo Miguel, ele parou numa ponte na antiga Rio-São Paulo (BR-465) e arremessou Ingrid, ainda viva, no Rio Guandu”, disse a delegada.

O corpo da jovem de 26 anos só foi encontrado no dia 2, a pelo menos 25 km da ponte. De acordo com a delegada, o corpo da jovem estava bastante deteriorado, o que está dificultando determinar a causa da morte.

Segundo a polícia, o casal teve um relacionamento de cinco meses e a jovem já havia recebido da Justiça uma medida protetiva que obrigava o ex-namorado a manter distância dela. Em maio, o homem já tinha tentado matar a vítima enforcada. Ingrid tinha duas filhas de 7 e 11 anos.

