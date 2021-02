RJ: Tráfico instala base de monitoramento em cima de UPP no Andaraí

Nem mesmo a presença de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) parece ter freado a atividade dos criminosos, pelo menos em torno da base. É o que acontece na unidade do Andaraí, na Zona Norte da capital fluminense. Os criminosos montaram um monitoramento em uma quadra bem em cima da base policial na qual eles se revezam em plantões para vigiar de perto a atividades dos policiais.

Imagens de um inquérito, obtidas pelo jornal EXTRA, mostram a audácia dos traficantes com fuzis e consumindo drogas, enquanto a poucos metros abaixo deles está a entrada da UPP.

Com base em relatório, o setor de inteligência concluiu que o objetivo dos criminosos é “ameaçar e afrontar os policiais que nela [UPP] trabalham, representando uma séria ameaça à segurança orgânica do aquartelamento, bem como incremento da vulnerabilidade nos deslocamentos realizados pelo efetivo das atividades meio e fim para assunção e troca de serviço”.

Além de sofrer com o déficit de agentes na unidade, os policiais ainda são alvos constantes de disparos de fuzis feitos de partes mais altas, como Cruzeiro e Jamelão. Para piorar, o acesso a esses locais é dificultado pelos criminosos com óleo queimado jogado nas ladeiras, nas quais ainda existem outras bases dos traficantes com seteiras(buracos em muros onde é possível apoiar a ponta do fuzil) apontadas para a UPP.

Veja também