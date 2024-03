RJ: tiroteio termina com nove milicianos presos e seis feridos em confronto com a PRF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 8:26 Para compartilhar:

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou na madrugada desta quinta-feira, 7, um grupo de milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação resultou em confronto, que terminou com nove criminosos presos e seis feridos.

Segundo o telejornal “Bom dia RJ”, da TV Globo, os feridos foram levados sob custódia ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Um dos milicianos envolvidos no caso é integrante do “bonde da milícia”, grupo de Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, conseguiu fugir.

Os criminosos eram monitorados há alguns meses pela Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas). Depois de obterem informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os agentes federais conseguiram interceptar o grupo na Avenida Brasil, no bairro de Campo Grande, na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito.

Uma das pistas da Avenida Brasil precisou ser interditada, no sentido zona oeste, para que o trabalho da perícia fosse realizado.

