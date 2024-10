RJ: tiroteio fecha Avenida Brasil durante operação da PM; passageiro de ônibus é baleado na cabeça

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 8:41 Para compartilhar:

A Polícia Militar faz uma operação no Complexo de Israel na manhã desta quinta-feira, 24, para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Houve trocas de tiros e, por conta disso, a Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, precisou ser fechada. O passageiro de um ônibus que passava pela região acabou sendo baleado na cabeça e encontra-se em estado grave.

Segundo o telejornal “Bom dia RJ”, os criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas na tentativa de impedir a chegada da polícia.

A empresa Rio Ônibus informou que 20 linhas tiveram que desviar as rotas por conta da operação policial. Devido ao confronto intenso nas proximidades da estação Cordovil, o ramal Saracuruna vai operar apenas no trecho entre Central do Brasil e Penha.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informou que o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres suspenderam o funcionamento nesta manhã.

A Secretaria Estadual de Educação comunicou que, até o momento, a escola da rede estadual na região precisou ser fechada.