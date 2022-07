RJ: Tiroteio deixa seis suspeitos mortos; polícia aprendeu drogas e munições

Ao menos seis pessoas morreram durante um tiroteio em Manguinhos, no Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-feira (12). De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos. As informações são do G1.

Segundo os agentes, eles passavam pela Avenida Dom Hélder Câmara quando foram alvo de ataques de criminosos. Policiais e criminosos trocaram tiros. Durante o confronto, seis suspeitos morreram. Eles chegaram a ser levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas não resistiram aos ferimentos.

Carlos Alberto de Carvalho Cesário, conhecido como “Neguinho”, de 23 anos, e Vitor Marques de Oliveira, de 30 anos, foram presos. Os dois estavam portando uma farta quantidade de entorpecentes. Carlos Alberto também já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado.

A Polícia Civil também apreendeu uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas camufladas.

Entre o material apreendido, até o momento, estão pistolas, carregadores, rádios comunicadores, aparelhos de telefone celular e grande quantidade de drogas. — Polícia Civil RJ (@PCERJ) July 12, 2022

Durante o tiroteio, a Supervia chegou a interromper a circulação de trens na estação de Manguinhos. Os demais trechos e extensões do ramal operam normalmente.