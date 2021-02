RJ: Tiros em comunidade suspendem live com vereadora pelo ‘Dia D contra Covid’

Uma conversa online com a participação da vereadora Tainá de Paula (PT-RJ) foi interrompida após o participante Cosmes Felippsen ouvir tiros. O caso aconteceu nesta quarta-feira (10) no Rio de Janeiro.

O pastor falava da sua casa, no Morro da Providência, quando deixou a transmissão para se esconder no banheiro da residência por conta dos disparos. A live foi promovida para debater o “Dia D de combate à covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro”.

“Antes de entrar ao vivo, eu já tinha ouvido alguns tiros. Perto do final da minha fala, o tiroteio se intensificou na rua onde eu moro. A comunidade conta com uma UPP [Unidade de Polícia Pacificador] desde 2010, mas a violência nunca parou, é um fluxo contínuo”, explicou o coordenador do projeto SOS Providência ao UOL.

A vereadora que estava participando do evento pediu esclarecimentos à polícia. Até o momento, não se sabe o motivo dos tiros.

“A cena é de terror e não pode ser naturalizada. Essa violência acontece no meio de uma pandemia, com determinação do STF [Supremo Tribunal Federal] que proíbe ações belicosas nesse momento. Desde o final da manhã eu busco uma resposta do governo do estado e da Secretaria de Segurança. Se eu, que sou uma vereadora, não tenho respostas, quem dirá o morador”, contou a vereadora ao UOL.

Veja também