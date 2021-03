RJ: Suspeito por plantação em escala industrial de skunk recebe liberdade provisória

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu na quinta-feira (25) um pedido de liberdade provisória a um homem acusado de tráfico de drogas. Marcos Graell Pereira havia sido preso no último dia 11, após a Polícia Civil encontrar uma plantação em escala industrial de “skunk” em um galpão, em Bonsucesso. De acordo com a polícia, o material é uma derivação da maconha com maior poder alucinógeno. As informações são do jornal Extra.

Com a decisão da Justiça, o suspeito vai responder ao processo em liberdade. “Foi feito o requerimento de liberdade provisória, onde o Ministério Público e o magistrado se sentiram convencidos de que o Marcos não oferece qualquer perigo à ordem pública”, afirmou Breno Hoyos Guimarães, advogado do rapaz.

Na decisão do juiz Rubens Roberto Rabello Casara, o magistrado alega que “inexistem dados concretos a indicar a necessidade da custódia cautelar do denunciado”. O juiz também determinou uma série de medidas cautelares que Marcos deverá cumprir.

