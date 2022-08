RJ: Suspeito é detido após tentar estuprar mulher na saída de estação do metrô

Da Redação 17/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Agentes do Aterro Presente encontraram e detiveram um homem suspeito de tentar estuprar uma mulher na zona sul do Rio de Janeiro. O homem foi reconhecido pela vítima, mas não teve a identidade revelada. As informações são do jornal O Globo.

A vítima passeava com o cachorro no momento em que foi atacada no bairro do Flamengo, próxima a uma estação de metrô. O delegado Rafael Barcia, da 9ª DP, fez o pedido de prisão temporária do suspeito na noite de terça-feira (16).

Nas imagens obtidas em câmeras de segurança, o homem arrasta a mulher até um beco. Entre um muro e uma caçamba, ela deixa o cachorro se soltar enquanto tenta fugir da tentativa de estupro. Enquanto isso, o homem fica sem parte das calças, além de passar a mão na vítima. Na sequência, um segundo homem aparece em disparada atrás do suspeito.

O delegado responsável afirmou que o caso foi registrado nesta segunda-feira (15) e que, além da vítima, o companheiro dela também foi ouvido por policiais.