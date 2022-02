RJ: Suspeito de triplo homicídio tentou vender TV de vítimas antes do crime

O suspeito de ter cometido um triplo homicídio em Macaé, no norte Fluminense, na madrugada de sábado (12), Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos, passou na casa de duas das vítimas, o casal José Ferreira dos Santos e Adina Luna da Silva, e tirou fotos da Smart TV deles, para anunciá-la no Facebook. As informações são do iG.

José era tio de Erica Suenia Santos Pereira, a terceira vítima dos homicídios e mulher de Luciano. De acordo com testemunhas, o anúncio da venda da TV nas redes sociais tem relação com uma suspeita na família de que Luciano e Erica estariam envolvidos com uso de drogas.

Familiares de Erica acreditam que os dois eram usuários de cocaína e que, por conta do vício, Luciano teria também contraído dívidas com agiotas.

Segundo Heloísa de Luna, prima de Erica, ela e Luciano eram próximos de José e Adina, e que ele teria planejado tudo, como passar na casa deles para fazer o anúncio da TV antes de cometer os homicídios.

“Ele (Luciano) planejou tudo. Cedo, ele tinha passado na casa do casal (José e Adina), tirou foto da televisão e anunciou no Facebook que estava vendendo, uma TV Smart. E veio um casal de Cabo Frio para comprar essa TV. Nessa hora, ele já tinha matado o Assis e a Adina. Ele matou os dois, tomou banho, trocou de roupa e ainda tomou uma cerveja, porque deixou o copo de cerveja na sala. O casal que ia comprar a TV perguntou se ele queria ajuda para pegar a televisão, e aí ele ficou com medo. Pegou o carro do meu tio, José, e fugiu”, diz a testemunha.

Entenda o caso

Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos, era suspeito de ter assassinado a esposa, Erica Suenia, e os seus tios José Ferreira dos Santos e Adina de Luna Silva a marretadas, em Macaé (RJ), no sábado (12).

Ele foi encontrado morto com um lençol amarrado no pescoço dentro de um quarto de um motel no bairro da Tijuca (RJ), neste domingo (13).

Segundo a Polícia Militar, Erica foi morta com golpes de faca no pescoço, tórax e cabeça. Já os tios morreram com golpes de marreta e sofreram hemorragia cerebral e fraturas no crânio.

