RJ: Suspeito de tráfico é preso com moto BMW

Thiago de Oliveira, conhecido como “Rato”, foi preso no sábado (7) por agentes do Leblon Presente durante um patrulhamento de rotina dos policiais. O homem, que tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico, foi flagrado com uma moto BMW roubada. As informações são do jornal Extra e do Uol.

De acordo com os agentes, ao ser abordado, Thiago admitiu que a moto em que ele estava tinha placa clonada. Ele disse ainda que foi dar um passeio com a namorada na praia e “não sabia que tinha blitz”.

Ele foi encaminhado para 14ª DP (Leblon) e está preso. O programa Segurança Presente é formado por policiais militares, civis egressos das Forças Armadas e assistentes sociais.

Veja também