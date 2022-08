RJ: Suspeito de matar advogado exibiu faca do crime para segurança de loja minutos antes

A morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos, ganhou novas informações nesta segunda-feira (1º). Uma câmera de segurança da estação Saara do VLT, no centro do Rio de Janeiro, mostrou o suspeito Wilson José Câmara de Oliveira exibindo a faca do crime para um segurança da região. As informações são do site G1 e da TV Globo.







Antes de matar Victor, esfaqueado na madrugada do dia 23 de julho, Wilson José mostrou a faca para o segurança de uma loja no centro do Rio. Em depoimento à Delegacia de Homicícios da Capital (DHC), o funcionário afirmou que foi abordado e intimidado pelo suspeito, que exibiiu a faca e uma tornozeleira eletrônica.

No depoimento, o segurança ainda contou que o suspeito faria sua “correria” no local e não queria ser atrapalhado. Agora, a polícia acredita que o advogado morreu em uma tentativa de assalto.

As investigações mostram que Victor e três colegas de trabalho saíram do escritório para uma festa na Praça da República. Câmeras de segurança mostram que o advogado e Wilson José, acusado do crime, se encontraram na saída do local e aparecem andando juntos por ruas da região.

Minutos depois, Victor foi atacado por Wilson. Ele ainda tenta fugir e é derrubado com golpes de faca. No local, o criminoso ainda pegou a carteira e o celular da vítima. A 29ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu um mandado de prisão temporário contra o acusado.