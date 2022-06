RJ: Segundo suspeito de matar idosa e diarista é preso pela polícia

William Oliveira Fonseca se entregou na 21ª DP de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (11). O homem é o segundo suspeito de ter matado uma idosa e sua acompanhante no Flamengo, na Zona Sul, da capital fluminense. As informações são do G1.

O pintor já tinha um mandado de prisão em seu nome e era considerado foragido da Justiça desde 2017. A polícia já tinha conseguido localizar a casa de William, mas ao chegar no local, na comunidade de Acari, na Zona Norte, o suspeito fugiu deixando o chuveiro ligado.





A polícia já tinha prendido Jhonatan Correia Damasceno, na última sexta-feira (10), na comunidade de Acari. O pintor confessou ter participado do crime. Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51, foram brutalmente assassinadas. Ambas foram degoladas e a idosa teve seu corpo carbonizado.

Conforme analisado nas investigações, os suspeitos chegaram no apartamento de Marta e imobilizaram as vítimas. Na sequência, Jhonatam saiu para descontar cheques em nome da idosa em uma banco. Enquanto isso, William tomava conta com as duas mulheres no apartamento. Quando o pintor voltou ao imóvel, a dupla matou as duas e ateou fogo no apartamento.