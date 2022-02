RJ: Sargento da Marinha mata vizinho e diz tê-lo confundido com bandido

O repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, de 38 anos, morreu após ser baleado ao chegar no condomínio em que mora , em São Gonçalo (RJ), na quarta-feira (2). De acordo com a polícia, o autor dos disparos foi o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que teria confundido o vizinho com um bandido. As informações são do G1.

Bezerra chegou a socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos. O militar foi preso em flagrante. Aos policiais, ele disse que chegava em casa quando avistou um homem se aproximando de seu veículo “muito rápido”.

O militar afirmou ter atirado três vezes em Durval. Ele disse ainda que “a localidade é perigosa e costuma ter muitos assaltos”.

Conforme Luziane Teófilo, mulher de Durval, ela escutou os tiros. “A minha filha, que tem 6 anos, estava esperando por ele. Imediatamente ela olhou pela janela e disse que era o pai dela”, contou.

“Vendo as câmeras, ouvindo a fala do delegado e pelo que os vizinhos estão falando, tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto. Mesmo eles falando que ele era morador do condomínio, o vizinho não quis saber. Para mim, foi racismo sim”, afirmou a viúva. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da região.

