RJ: Recém-nascida é encontrada em sacola na rua

Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um pedestre foi surpreendido ao encontrar uma bebê recém-nascida em uma sacola de plástico. A menina, de aproximadamente quatro dias de vida, estava abandonada em uma rua no Centro, na noite da última sexta-feira (3).

Segundo informações do jornal Extra, a polícia foi chamada e o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos. Na sequência, a bebê foi encaminhada para a Maternidade Municipal Dr. Mario Niajar, para atendimento médico.





O homem que a encontrou relembra o momento, quando estava chegando do trabalho, por volta das 19h. “Estava subindo a Estrada do Boqueirão, quando escutei um barulho e continuei andando. Mas depois acabei voltando e ouvi um choro de criança. Fui até um bar e chamei as pessoas que estavam no estabelecimento. Chegando no lugar, puxamos a sacola e percebemos que era uma criança. Imediatamente chamamos a polícia”, conta José Antônio.

Ainda segundo o jornal, o caso será acompanhado pela Secretaria de Assistência Social. Já a criança, deve ser acolhida por uma família cadastrada no Serviço de Acolhimento Familiar de São Gonçalo.