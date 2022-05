RJ: Prefeitura esvazia prédio de cinco andares que ameaça desabar em Rio das Pedras

Um prédio de cinco andares em Rio das Pedras, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, foi interditado pela prefeitura na noite desta quinta-feira (19). As informações são da TV Globo e do portal G1.

De acordo com a TV Globo, o edifício não possui registro no município e corre o risco de desabamento, com rachaduras visíveis após a forte ventania que atinge a cidade durante a semana.





O prédio possui lojas no térreo, além de 18 apartamentos residenciais nos outros andares. O edifício foi esvaziado e a prefeitura já informou que vai ser demolido.

Essa não é a primeira vez que o local é interditado, mas os moradores voltaram anteriormente. A Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura de Jacarepaguá afirmam que o prédio “tem inclinação acenturada para a esquerda” e que segue “em movimentação” mesmo depois do uso de escoras.