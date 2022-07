RJ: Pré-candidata é flagrada pedindo votos em troca de atendimento médico gratuito

A vereadora e pré-candidata a deputada federal Doutora Letícia Costa (PL), de São João de Meriti (RJ), foi flagrada oferecendo atendimento médico gratuito em troca de votos. As informações são da TV Globo.







Nas imagens obtidas pela emissora, a cardiologista é vista conversando com eleitores e com pessoas que precisam de atendimento médico na cidade da Baixada Fluminense.

“Se a senhora quiser o atendimento comigo, passar por mim, pra eu cuidar do seu coração, a senhora tem que falar que vai votar em mim. Senão, não tem como atender. E não é só o seu. A senhora vai falar com uma amiga, uma vizinha”, diz Letícia no vídeo.

Nas conversas, Letícia exige que os pacientes se comprometam a votar nela em outubro deste ano, inclusive oferencendo atendimento em posto médico público. A prática é conhecida como clientelismo, quando há oferecimento de serviço em troca de favores, e é considerada ilegal.

Procurada pela TV Globo, a vereadora do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, se recusou a gravar entrevista. Em nota, porém, ela disse que nunca pediu votos em troca de favores ou atendimento médico. O PL, em comunicado, afirmou que não concorda com as atitudes da pré-candidata.