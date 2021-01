RJ: Policial que matou motorista de app se entrega

Um policial militar acusado de ter matado o motorista de aplicativo Marcos André Lacerda de Paula, de 24 anos, em outubro de 2020, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (21). De acordo com a polícia, após a expedição do mandado de prisão, o acusado se entregou espontaneamente na 14ª DP (Leblon), no Rio de Janeiro, e foi encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Militar.

Conforme as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o carro da vítima seguia o a BMW do PM em alta velocidade e tentou ultrapassá-lo. O policial, em depoimento, disse ter pensado que seria assaltado.

No momento em que os automóveis ficaram lado a lado, ele abaixou o vidro e efetuou um disparo, que atingiu a cabeça de Marcos. A vítima perdeu o controle e bateu na mureta da Linha Amarela.

O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer o rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme a polícia, o crime foi esclarecido e o autor identificado em 10 dias.

