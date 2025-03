RJ: polícia prende um dos maiores ladrões de banco do país

Foi preso no sábado, 15, um dos ladrões de banco mais procurados do Brasil. Denis Galdino, de 42 anos, foi detido em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, durante uma operação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e de Santa Catarina.

De acordo com as investigações, Galdino utilizava documentos falsificados para evitar a prisão e já havia sido detido em flagrante em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Em um dos casos, chegou a se passar por um jornalista do Paraná que precisou de dois anos para comprovar sua inocência.

Ainda segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), ele é apontado como um dos principais articuladores de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos. A polícia também investiga sua possível participação nos recentes ataques a caixas eletrônicos com explosivos no estado do Rio.

Galdino era considerado foragido desde fevereiro de 2024, após um assalto a uma agência do Banco Santander em Joinville, Santa Catarina. Na ocasião, seis criminosos invadiram o local e, em menos de dez minutos, levaram aproximadamente meio milhão de reais. Durante a deflagração da Operação “Saque Rápido”, cinco suspeitos foram capturados, restando apenas Galdino à solta.

As investigações indicam que, depois do crime o homem teria se escondido no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. No momento da prisão, a polícia constatou que Galdino planejava participar de um evento religioso usando uma identidade falsa.