RJ: Polícia prende três suspeitos de envolvimento na morte de investidor

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira (9) que três suspeitos de participação na morte do investidor Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, já foram presos. Além das prisões, o veículo usado pelos suspeitos no dia da execução também foi apreendido.

Conforme a Polícia Civil, diversas diligências já foram realizadas para esclarecer o homicídio, incluindo análise de imagens de câmeras de vigilância e oitivas de testemunhas. As investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outras pessoas e a motivação do crime.

Na semana passada, uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil para investigar a morte de Wesley, assassinado a tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, no último dia 4.

Ainda conforme a polícia, o rapaz pode ter sido executado por “queima de arquivo”. Os investigadores apuram ainda se o jovem estava envolvido em uma disputa entre grupos concorrentes que investem em moedas virtuais ou se causou prejuízo a uma pessoa, que quis se vingar.

“Não sabemos se ele devia a alguém, se ele estava envolvido com algo ilegal. O que é fato: ele estava com um carro de luxo e com um cordão de ouro. Se alguém foi para matá-lo, eles aproveitaram e levaram o cordão que estava no pescoço da vítima”, afirmou, na semana passada, ao jornal o Extra, o delegado Milton Siqueira Júnior, titular da 125ª DP.

A força-tarefa é composta por agentes das delegacias de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Cabo Frio (126ª DP), Armação de Búzios (127ª DP), Iguaba Grande (129ª DP) e do 4º Departamento de Polícia de Área (4º DPA).

