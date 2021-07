RJ: Polícia prende suspeito de esfaquear ex-namorada

Acusado de esfaquear a ex-namorada, Felipe Moratti Gomes da Silva foi preso no domingo (4) por agentes da 32ª DP (Taquara) por tentativa de feminicídio. A vítima Tainá Romão, de 25 anos, levou 12 facadas no sábado (3), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Raquel Romão, irmã de Tainá, contou que a jovem estava em um ponto de ônibus no bairro onde mora, quando o suspeito teria a obrigado a entrar em um carro. Depois de terem andado certo tempo, o homem a atacou e ela pulou do carro para fugir do agressor.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara e, na sequência, transferida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O quadro de saúde da jovem é estável. Ela foi transferida para um hospital particular no Maracanã e seu caso ainda inspira cuidados.

