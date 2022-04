RJ: Polícia prende ladrão de carro escondido dentro de armário

Nesta quarta-feira (27), policiais militares prenderam um integrante de uma quadrilha que havia assaltado um posto de combustível e roubado um carro na zona sul do Rio de Janeiro. O criminoso foi detido depois de se esconder dentro do forro de um armário em uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas. As informações são do G1.





O grupo de quatro criminosos trocou tiros com a polícia no Túnel Rebouças e depois na rua Tabatinguera, na Lagoa. Eles haviam roubado um carro no Jardim Botânico, na zona sul. Dois bandidos foram presos e outros dois conseguiram fugir. Os agentes encontraram no veículo um carregador de pistola com munições e dois celulares.

O terceiro criminoso foi detido dentro de uma casa após a polícia jogar gás de pimenta para que ele saísse de dentro do forro de um armário. Com ele foi apreendido uma mochila que continha um notebook, uma carteira e outros pertences das vítimas.

A Polícia Militar informou que o quarto integrante da quadrilha fugiu em direção à favela da Rocinha, em São Conrado.