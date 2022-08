RJ: Polícia prende foragido há 18 anos após identificar imagem dele no Google Maps

Da Redação 11/08/2022 - 16:00 Compartilhe

Um foragido da Justiça foi preso no Rio de Janeiro (RJ), na quarta-feira (10), após os investigadores identificá-lo em uma imagem no aplicativo Google Maps. Fabiano Souza da Conceição havia sido condenado em 2004 por latrocínio e ocultação de cadáver e estava foragido há 18 anos. As informações são do Uol.

Conforme a Polícia Civil, o setor de inteligência da 26ª DP conseguiu identificar um endereço no bairro do Realengo, onde o foragido poderia estar. Na sequência, o homem foi identificado em uma fotografia encontrada no aplicativo do Google Maps.

Na imagem, ele aparece entrando em um carro, em frente ao imóvel que os policiais vinham monitorando. De acordo com o delegado Cláudio Vieira de Campos, a prisão foi realizada sem troca de tiros ou riscos para os moradores.