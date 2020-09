RJ: Polícia prende estrangeiro suspeito de fornecer armas e explosivos para facção

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) do Rio de Janeiro prenderam nesta terça-feira (22) o estrangeiro Anthony David Schethtman. Ele é investigado por intermediar a compra de armas e explosivos para uma facção criminosa do estado. De acordo com a investigação, essas armas eram usadas em ataques a bancos.

Conhecido como “El Gringo”, o suspeito com nacionalidade americana, britânica e israelense foi preso em flagrante no centro do Rio. Ele estava com um veículo Mitsubishi Eclipse Cross roubado, clonado e com documentos falsos.

Conforme o delegado titular da DRF, Gustavo Rodrigues, as investigações vão continuar para esclarecimento dos crimes do acusado. Anthony foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

