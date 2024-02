RJ: polícia mira chefes de facção em megaoperação no Complexo da Maré

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2024 - 8:25 Para compartilhar:

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira, 27, uma megaoperação que mira os chefes do Comando Vermelho que atuam no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a nota divulgada pela corporação, após levantamento de inteligência e monitoramento, os agentes notaram a movimentação dos criminosos no local. Além do tráfico de drogas, são investigados os crimes de roubo de veículos praticados em diversos pontos da cidade.

A ação contou com policiais civis do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

