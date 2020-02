RJ: Polícia investiga morte de mais de 30 gatos em condomínio

Ao menos 30 gatos foram mortos em um condomínio localizado na Gávea, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso e pediu exames de necropsia nos animais para verificar a causa da morte. As informações são do Bom Dia RJ, da TV Globo.

De acordo com os moradores do condomínio, os animais começaram a aparecer mortos no final de janeiro, após uma discussão em uma reunião do condomínio que tentava buscar um consenso sobre a presença dos gatos no local.

Segundo o síndico Felipe Ribeiro, a Subsecretaria de Bem-estar Animal (Subem) chegou a ser acionada. Os animais vivem na área de mata há anos.

De acordo com a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local e o responsável pelo condomínio foi intimado para depor na 15ª DP (Gávea).