RJ: Polícia investiga líder religioso acusado de importunação sexual contra fiel

A Polícia Civil está investigando um líder religioso acusado de importunação sexual contra uma fiel, no Rio de Janeiro (RJ). O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) no último domingo (31). De acordo com a vítima, o pastor havia ido na casa dela para fazer uma oração. As informações são do jornal Extra.

No entanto, enquanto estava com os olhos fechados, ela percebeu um movimento estranho e, ao abrir os olhos, viu que o pastor estava com o pênis para fora da calça. Ainda segundo a mulher, o filho dela, de 6 anos, estava no local e presenciou a cena.

“A investigação ainda está no início. Estamos juntando mais informações, reunindo mais elementos e tentando identificar outras vítimas para corroborar ao depoimento dessa senhora e tomar medidas em relação a ele”, informou a Polícia Civil ao jornal Extra. Os agentes estão ouvindo testemunhas e coletando informações para esclarecer os fatos.

