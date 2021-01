RJ: Polícia investiga desaparecimento de jovem; testemunhas dizem que ela foi morta pelo ex

A Polícia Civil do Rio investiga o desaparecimento da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, na Favela da Kelson’s, na Penha, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, amigos da vítima relataram que a mulher foi morta pelo ex-namorado.

De acordo com as postagens, o ex tem envolvimento com tráfico de drogas. Ele teria matado a jovem após ela compartilhar uma sequência de fotos de biquíni.

A reportagem da ISTOÉ entrou em contato com as polícias Civil e Militar que informaram que nenhum registro de desaparecimento ou do suposto homicídio foi registrado. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha), com base nas informações veiculadas na internet.

Segundo o G1, a família da jovem chegou a ir até a Favela da Kelson’s para pedir o corpo da jovem, mas o ex afirmou “não ter feito nada”. “Esse cara já foi armado à rodoviária atrás dela para não deixar ela viajar. Fechou a Avenida Brasil para sequestrá-la, mas não conseguiu. Ele não aceitava de jeito nenhum o fim do relacionamento”, contou uma testemunha do caso à TV Globo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a população pode fornecer qualquer informação que ajude a esclarecer o caso por meio do Disque Denúncia, no telefone 2253-1177. A pessoa não precisa se identificar.

