RJ: Polícia investiga desaparecimento de jovem de 16 anos

A adolescente Sabrina Cartaxo Araújo Pereira, de 16 anos, está desaparecida desde terça-feira (26). De acordo com a mãe da jovem Mariana Cartaxo, a filha saiu de casa em Copacabana, no Rio de Janeiro, pela manhã e deixou um bilhete: “Fui caminhar, já volto”.

Desde então, a menina não retornou para casa. “A dor é insuportável. Cada instante, cada momento é uma tortura. Só quero minha filha de volta. Só isso”, afirmou Mariana em entrevista ao G1.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), da Polícia Civil, já está investigando o caso. As câmeras de segurança do prédio da família mostram Sabrina saindo com uma mochila, que, mais tarde, foi encontrada vazia na casa do avô. As autoridades investigam como o objeto foi parar no local.

Conforme os pais da jovem, a estudante começou a namorar há pouco tempo. “Mas estivemos na casa da família do namorado e nem ele nem a família dele têm ideia do que pode ter acontecido com a minha filha. Os colegas e amigos dela também não fazem ideia”, disse Mariana ao G1.

Ainda segundo a mãe, a filha havia começado sessões de terapia recentemente. “Ela foi a duas sessões de psicanálise. Conversei com o médico, que disse não ter percebido nenhum indício de comportamento atípico que pudesse levá-la a fazer algo mais grave”, explicou.

Saiba mais