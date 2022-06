RJ: Polícia identifica um dos assaltantes que roubaram shopping de luxo

Um dos suspeitos de assaltar o shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já foi identificado pela Polícia Civil. Ao menos 10 criminosos participaram da ação no sábado (25). Um segurança morreu após ser baleado no rosto. As informações são do jornal O Globo.

Conforme a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), os agentes estão analisando as câmeras de segurança da Sara Joias e do Village Mall.





Nesta segunda-feira, a loja de luxo informou em nota que “lamenta profundamente o ocorrido” e “informa que está colaborando com as autoridades competentes na apuração de todos os fatos e fornecendo as informações necessárias para a completa investigação”.

Após o assalto, os criminosos atiram no vidro da loja, fizeram clientes de reféns e atiraram no segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, que não resistiu aos ferimentos.